Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о доплате утильсбора за «серые» машины

Shot предупредил о взыскании с автовладельцев до 1,7 млн рублей утильсбора

close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В случае, если перекупщик оформит ввезенный в Россию по неофициальным каналам автомобиль на физическое лицо и перепродаст в течение года, с конечного покупателя может быть взыскана недостающая сумма утилизационного сбора от 500 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Продавцы автомобилей и перекупщики пользуются тем, что при оформлении ввезенной машины на физическое лицо утилизационный сбор уплачивается по льготной ставке (3,4-5,2 тыс. рублей), и экономят таким образом от 500 тысяч до 1,7 млн рублей (разница между утильсбором для физлиц и компаний).

При этом сумму коммерческого утильсбора могут обязать оплачивать конечного покупателя автомобиля, ввезенного по «серым» каналам, если посредник будет владеть машиной менее года. Недоимка в таком случае будет выявлена при перерегистрации автомобиля, предупреждает Shot.

Ранее в Петербурге осудили банду угонщиков, которые организовали разбор популярных в России автомобилей на запчасти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами