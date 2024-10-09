Россиянам назвали минусы Renault Sandero с пробегом

Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал об особенностях автомобиля Renault Sandero. Так, по его словам, за имеющуюся сумму 700 тыс. рублей можно купить машину 11-12-летней давности.

«Среди двигателей и трансмиссий провальных нет. Все моторы ходят 250–350 тысяч км. Гидроавтомат DP2 не самый удачный, но тоже выдерживает 250 тысяч», — сказал Зиновьев.

По его словам, главные недостатки модели: она совершенно недрайверская, быстро проявляется ржавчина, прозаичный салон, незатейливое оснащение — причем бедные комплектации покупали охотнее.

До этого Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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