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В Петербурге осуждены угонщики за массовый разбор бюджетных машин на запчасти

В Петербурге осуждены угонщики, разбиравшие на запчасти Kia Rio и Renault Duster

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Kirill Keylin/пресс-служба Renault

В Санкт-Петербурге осуждены угонщики, которые организованной группой угоняли автомобили популярных в России марок и моделей и разбирали их на запчасти. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Реализуя свои преступные намерения, в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, члены устойчивой ОПГ, действуя в различных составах, с 13.08.2019 до 14.11.2019, совершили не менее 9 тайных хищений автотранспортных средств с находящимся в них имуществом граждан», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Для угона и последующего разбора на запчасти злоумышленники выбирали автомобили массовых моделей — Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Ceed (заводское обозначение JD), Renault Duster, Volkswagen Polo и Nissan Almera. На площадке, где отстаивались машины после угона, было организовано скрытое наблюдение — на случай, если машину найдет владелец или полиция.

По приговору суда руководитель группировки Владимир Леонтьев получил четыре года и 10 месяцев колонии общего режима, трое его подельников — от трех лет условно до трех лет и 10 месяцев в колонии общего режима.

Ранее стало известно, когда в России подорожают автомобили.

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