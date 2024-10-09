УАЗ объяснил, почему не принял в музей футуристическую «Буханку»

Музей УАЗа отказался принять изготовленный блогерами концепт футуристической «Буханки», потому что авторы пытались продать ее заводу за крупную сумму денег. Об этом сообщает «Подъем».

«Они ее купить предлагали, причем за достаточно большую сумму. В этом нет ничего такого, что за деньги. Они столько в нее трудов вложили, сил, творческой энергии. Поэтому понятно желание деньги получить», — рассказал изданию глава департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов.

Сазонов выразил надежду, что прототип захочет приобрести какой-либо частный коллекционер, а также отметил, что авторы проекта, представленного на канале «Машинаторы», ранее посещали УАЗ и подарили заводу уменьшенную копию машины, она находится в музее УАЗа.

Кузов построенного прототипа выполнен из композитных материалов. Изображения-рендеры футуристической «буханки» независимый дизайнер Андрей Давыдов опубликовал в 2020 году.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал сроки выпуска минивэна новой модели в дополнение к Lada Largus.