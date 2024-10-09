Выяснилось, когда «АвтоВАЗ» представит новый кроссовер

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует представить свой новый кроссовер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«На следующем форуме, очевидно, в качестве новинки для рынка представим новый кроссовер, который, кстати, тоже не выпускался как новая модель на «Автовазе» уже, наверное, около 30 лет, и пока он идет под кодовым названием B-Plus Cross», — сказал топ-менеджер.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить свой кроссовер китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера утвержден. Он назвал его бомбой. Он также отметил, что компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал тестировать новый кроссовер на базе Lada Vesta.