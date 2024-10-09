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В России предрекли рост цен на бензин в ноябре

Эксперт по топливу Бунина: цены на бензин в России вырастут на 50 копеек

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Depositphotos

На сегодняшний день стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 остается неизменной, поскольку у АЗС имеются большие запасы, однако в ноябре цены на топливо продолжат расти. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Она связывает рост цен с похолоданием и ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

«В Москве и области АЗС могут не увеличивать цены до тех пор, пока не увидят аналогичные действия со стороны компаний-конкурентов, и до конца октября это возможно, так как топлива было закуплено достаточно. Но в ноябре нас ждет рост цен, минимум на 50 копеек», — сказала Бунина.

В дальнейшем многое будет зависеть от общей динамики инфляции, добавила эксперт.

В начале октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ сообщило, что нефтяные доходы российского бюджета в сентябре показали небольшой рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на энергоносители.

В прошлом месяце российский бюджет получил от нефтяной отрасли 597,2 млрд рублей ($6,28 млрд), что на 4% больше, чем год назад. Этот рост произошел на фоне сокращения вдвое ежемесячных субсидий производителям нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году.

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