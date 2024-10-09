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«АвтоВАЗ» рассказал, куда уходят деньги от покупки китайских автомобилей

«АвтоВАЗ»: более 80% средств россиян на покупку авто уходит в Китай

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Виталий Аньков/РИА Новости

Сегодня только 11% денег, которые россияне тратят на покупку новых машин, остаются в экономике страны. Об этом «Российской газете» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

«Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11 процентов средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале все должно быть в точности наоборот», — сказал топ-менеджер.

До этого Костромин заявил, что «АвтоВАЗ» рассматривает выход в новые сегменты рынка и планирует в 2025 году представить концепт минивэна.

«У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее можем визуализировать в концепте. Этот автомобиль дополнит Largus. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт», — рассказал изданию Костромин.

По его словам, китайские автомобили, которые сейчас представлены в этом сегменте на российском рынке, стоят очень дорого. Также «АвтоВАЗ» смотрит в сторону сегмента пикапов, уточнил топ-менеджер. До этого он рассказал, что дизайн кроссовера на платформе Lada Vesta, выпуск которого готовится заводом, уже утвержден.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили Lada.

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