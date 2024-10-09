«АвтоВАЗ» модернизировал Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» упростил конструкцию автомобиля Lada Iskra после его презентации на ПМЭФ. Об этом сообщает паблик Avtorad News в социальной сети «ВКонтакте».

«На презентации Lada Iskra на ПМЭФ форсунки омывателя были спрятаны под капот на жабо, на тестовых автомобилях сходящих сейчас с конвейера они оказались установлены на капоте. Люди, занятые в проекте, пояснили, что происходит упрощение конструкции автомобиля, это касается не только форсунок, но и в целом интерьера», — говорится в сообщении паблика.

В рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Старт производства намечен на 2025 год.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили Lada.