ГИБДД предложило ввести новые ограничения для российских водителей

ГИБДД предложило вести новые ограничения для российских водителей, а именно ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности, а также запретить удлинять раму автомобиля в кустарных условиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к постановлению правительства.

В документе говорится, что следует запретить установку на машинах тех двигателей, мощность или крутящий момент которых превышает характеристики штатного мотора более чем на четверть. Раму авто не советуют удлинять, если это не предусмотрено производителем — сейчас к такому методу прибегают водители грузовиков для увеличения грузоподъемности.

В проекте поправок также описывается процедура перевода автомобиля с бензина на газ, установка дополнительных сидений в салоне, а также установка нештатного оборудования для офф-роуд.

По данным «Коммерсанта», ГИБДД предложило эту поправку из-за рисков для безопасности движения. Мощные моторы способны «порвать» трансмиссию транспортного средства, из-за чего находящаяся на ходу машина может попасть в аварию.

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