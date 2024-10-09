Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГИБДД предложило ввести новые ограничения для российских водителей

ГИБДД предложило ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

close
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

ГИБДД предложило вести новые ограничения для российских водителей, а именно ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности, а также запретить удлинять раму автомобиля в кустарных условиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к постановлению правительства.

В документе говорится, что следует запретить установку на машинах тех двигателей, мощность или крутящий момент которых превышает характеристики штатного мотора более чем на четверть. Раму авто не советуют удлинять, если это не предусмотрено производителем — сейчас к такому методу прибегают водители грузовиков для увеличения грузоподъемности.

В проекте поправок также описывается процедура перевода автомобиля с бензина на газ, установка дополнительных сидений в салоне, а также установка нештатного оборудования для офф-роуд.

По данным «Коммерсанта», ГИБДД предложило эту поправку из-за рисков для безопасности движения. Мощные моторы способны «порвать» трансмиссию транспортного средства, из-за чего находящаяся на ходу машина может попасть в аварию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как правильно выбрать и купить автомобиль с пробегом, не нарвавшись на мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами