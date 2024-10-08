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В Феодосии восстановили движение по съезду с трассы «Таврида»

Ткаченко: в Феодосии восстановили движение по съезду с трассы «Таврида»

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Владиславовка — Феодосия открыли для движения после временного закрытия из-за тушения пожара на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.

«На круговой развязке по Керченскому шоссе можно будет повернуть вправо, в сторону ул. Чкалова», — написал Ткаченко.

По словам главы администрации, сейчас остаются ограничения для движения транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой также ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия. Закрыта для проезда в том числе и улица Геологическая.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. В Феодосии действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Глава Феодосии сообщал о перекрытии движения транспорта на двух улицах Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

Ранее глава Крыма рассказал о компенсациях потерявшим имущество при пожаре в Феодосии.

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