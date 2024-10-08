Названы самые надежные кроссоверы с пробегом

Автомобили Mini Countryman и Audi Q2 вошли в список наименее проблемных кроссоверов с пробегом. Список публикует британское издание Whatcar.com.

Так, у Mini Countryman (2017-2024 годов выпуска) в процессе эксплуатации не выявлено никаких проблем, а если появлялись какие-то мелкие поломки, то их оперативно устраняли в сервисе.

Audi Q2 2016 года, выпускающийся поныне, занял второе место. «Немец» оказался слаб на двигатель, ремонт которого длится от недели и более.

На третьем месте гибридный Hyundai Kon, который обошёл по надёжности бензиновую версию. У автомобиля часто выходят из строя электрика и мультимедийная система.

Далее следует Dacia Duster второго поколения, который тоже оказался слаб на электрическую часть, на ремонт которой уходит много времени.

Также в список наименее проблемных кроссоверов вошли Volkswagen T-Roc, Suzuki Vitara, Honda HR-V прошлого поколения.

До этого стало известно, что в 2024 году рейтинг лучших автомобилей по соотношению цены и качества в России состоит полностью из китайских автомобилей.

«В списке лучших автомобилей по соотношению цены и качества представлены китайские кроссоверы и внедорожники стоимостью от 2,5 до 4 млн рублей. Россияне выбирают автомобили Chery, Geely, Haval и других брендов, в том числе модели Chery Tiggo 7 Pro, Geely Tuggela, Omoda C5, Haval Jolion, Tank 300 и Jetour T2», — заявили в пресс-службе «Автодома».

В компании отметили, что доля машин из КНР на российском рынке в настоящее время составляет 57%. Лучшим автомобилем по соотношению цены и качества названа модель Haval.

«На первом месте находится Haval Jolion — только в августе в РФ было продано 9 тыс. автомобилей этой марки. На втором — Chery Tiggo 7 Pro Max: автодилеры реализовали за последний месяц лета 8 тыс. авто. На третьем — Chery Tiggo 4 Pro (5,5 тыс. автомобилей), на четвертом — Changan CS55 Plus (4,7 тыс.)», — заявила пресс-служба.

Ранее были названы самые популярные у россиян подержанные автомобили.