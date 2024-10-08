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В России анонсировали продажи гибридного минивэна Wey

В России запустят продажи гибридного минивэна Wey 80

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Wey

Автоконцерн Great Wall Motor запустит в России продажи гибридного минивэна Wey 80. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новинка станет первой моделью бренда в этом сегменте на рынке РФ. Минивэн появится в автосалонах до конца года в двух версиях — в шестиместной Business Lounge с удлиненным кузовом и семиместной Premium. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 152 л.с. и двумя электродвигателями на 95 л.с. и 52 л.с. Wey 80 будет доступен с полным приводом.

Среди опций авто — сиденья с функцией «нулевой гравитации», «зимний» пакет, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа и т.д.

До этого сообщалось, что за пять лет владельцы кроссовера Wey 05 потратят на его обслуживание 3,6 млн рублей.

Так, каждый километр на Wey 05 обойдется в 48,15 рублей. За год получается сумма 722,3 тыс. рублей, за пять лет — 3,61 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Premium составляет 6,5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Ранее были названы самые надежные кроссоверы с пробегом.

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