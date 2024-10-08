Стало известно, выпустит ли АвтоВАЗ новую Lada Niva

Российский производитель «АвтоВАЗ» ответил на вопрос, есть ли у него планы представить покупателям новую Lada Niva. Об этом «Российской газете» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

«Может быть, у кого-то и есть. Но у нас точно нет. По поводу существующей машины — стоит сказать, что классическая Niva до сих пор в дефиците. Со следующего года на Legend и Niva Travel появится двигатель 1,8 л. Главное для нас — не испортить легендарный внедорожник», — заявил он.

Костромин добавил, что «АвтоВАЗ» хочет увеличить производство Niva Bronto в два раза на фоне повышенного спроса. Он отметил, что компания выпустит и Niva Sport, однако это «нишевый продукт».

До этого «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus, который будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей с учетом государственной субсидии.

Субсидия от государства в размере 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей предоставляется покупателям электромобилей отечественного производства только в рамках программы льготного автокредитования. Без учета этой скидки Lada e-Largus будет стоить 3,9 млн рублей.

О старте продаж завод объявит отдельно. Lada e-Largus будет выпускаться в виде пятиместного универсала, а также фургона. Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона составит 320 или 400 км.

Ранее стало известно, сколько автомобилей Lada купили россияне в сентябре.