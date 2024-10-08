Полиция перекрыла МКАД

Полиция перекрыла внутреннюю сторону МКАД в районе Калужского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«На МКАДе на внутренней стороне образовался многокилометровый затор из-за того, что полиция перекрыла дорогу. ДПС останавливает только грузовики, их паркуют прямо на дороге, занимая правые полосы», — говорится в публикации.

При этом сотрудники пропускают «легковушки», но в результате сужения дороги образовалась огромная пробка. Причины перекрытия трассы не уточняются.

До этого крупное ДТП произошло на трассе М-2 в Серпухове. Самосвал Howo T5G влетел в поток машин, столкнувшись с семью легковыми и тремя грузовыми автомобилями. «Легковушки» он протащил по трассе на несколько метров вперед. В качестве возможной причины аварии рассматривается отказ тормозов у самосвала. СК возбудил уголовное дело.

Ранее появилось видео с места ДТП в Москве, где Toyota рухнула в реку вместе с людьми.