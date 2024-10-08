Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция перекрыла МКАД

Полиция перекрыла МКАД в районе Калужского шоссе, образовалась огромная пробка

close
Телеграм-канал «No Limits»

Полиция перекрыла внутреннюю сторону МКАД в районе Калужского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«На МКАДе на внутренней стороне образовался многокилометровый затор из-за того, что полиция перекрыла дорогу. ДПС останавливает только грузовики, их паркуют прямо на дороге, занимая правые полосы», — говорится в публикации.

При этом сотрудники пропускают «легковушки», но в результате сужения дороги образовалась огромная пробка. Причины перекрытия трассы не уточняются.

До этого крупное ДТП произошло на трассе М-2 в Серпухове. Самосвал Howo T5G влетел в поток машин, столкнувшись с семью легковыми и тремя грузовыми автомобилями. «Легковушки» он протащил по трассе на несколько метров вперед. В качестве возможной причины аварии рассматривается отказ тормозов у самосвала. СК возбудил уголовное дело.

Ранее появилось видео с места ДТП в Москве, где Toyota рухнула в реку вместе с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами