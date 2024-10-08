Появилось видео с моста, где Toyota с людьми рухнула в Москва-реку

Очевидцы сняли на видео место аварии на юге Москвы, где автомобиль Toyota вместе с людьми упал в реку. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
«Автомобиль пробил ограждение и упал в Москва-реку», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку возле БЦ «Ривер Плаза».
«По данным нашего источника, пострадали люди. На месте произошел разлив топлива», — говорится в публикации Telegram-канала «Маленькие Большие Новости».
Однако 360.ru передает, что пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. Сам автомобиль уже находится на дне. На место происшествия приехали сотрудники ДПС.
Впоследствии стало известно, что автомобиль Toyota рухнул в реку, наехав на ограждение.
Ранее автомобиль уехал без водителя в Башкирии после ДТП и попал на видео.