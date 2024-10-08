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Стало известно, почему отечественная «Ока» не хуже японских автомобилей

Автоэксперт Канунников: «Ока» была современным, но некачественным автомобилем

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Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников рассказал о том, какие автомобили ближе всего по дизайну и конструкции к отечественной «Оке».

Так, по его словам, конструктивно «Ока» ближе к Daihatsu Cuore: мощность силового агрегата, четырехступенчатая механическая коробка передач, конструкция подвески. Однако у нашей малолитражки были 12-дюймовые колеса, а у японской модели — 10-дюймовые, такая бы на советских и российских дорогах не прижилась.

Также автомобиль можно сравнить с Mitsubishi Minica шестого поколения. Он короче «Оки» – 3195 мм. Снаряженная масса составляет 640 кг. Колеса, как и у «Оки», – 12‑дюймовые. Помимо трехдверных версий выпускались пятидверные хетчбэки, а также микровэн и грузовая модификация модели.

По словам эксперта, на фоне зарубежных аналогов автомобиль «Ока» был абсолютно современным и конкурентоспособным. Однако качество изготовления микролитражки оставляло желать лучшего.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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