Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили последствия введения пошлин на китайские авто в Европе

Автоэксперт Кадаков: Китай поглотит пошлины ЕС на свои автомобили

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Решение Еврокомиссии (ЕК) ввести пошлины на китайские автомобили не будет эффективным для европейского автопрома, потому что Китай сможет их «поглотить». Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, передает Pravda.Ru.

По его мнению, после этого европейской стороне нужно будет ежегодно повышать размер пошлин, чтобы их производители могли конкурировать с китайскими. Эксперт отметил, что переход на электромобили в Европе может только усугубить имеющийся кризис в этой области.

«Пройдет какое-то время, и все эти громкие лозунги о переходе только на электрические автомобили начнут немножко отодвигаться с 2030-го на 2035 год, потом — далее. Я думаю, что будет пересмотрена энергетическая доктрина», — сказал Кадаков.

Если ситуация не изменится, противостояние с Китаем может привести к печальным последствиям для Европы, заключил он.

В начале октября страны Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

Ранее немецкие автоконцерны назвали «фатальным» решение ввести пошлины на авто из КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами