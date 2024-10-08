В России оценили последствия введения пошлин на китайские авто в Европе

Решение Еврокомиссии (ЕК) ввести пошлины на китайские автомобили не будет эффективным для европейского автопрома, потому что Китай сможет их «поглотить». Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, передает Pravda.Ru.

По его мнению, после этого европейской стороне нужно будет ежегодно повышать размер пошлин, чтобы их производители могли конкурировать с китайскими. Эксперт отметил, что переход на электромобили в Европе может только усугубить имеющийся кризис в этой области.

«Пройдет какое-то время, и все эти громкие лозунги о переходе только на электрические автомобили начнут немножко отодвигаться с 2030-го на 2035 год, потом — далее. Я думаю, что будет пересмотрена энергетическая доктрина», — сказал Кадаков.

Если ситуация не изменится, противостояние с Китаем может привести к печальным последствиям для Европы, заключил он.

В начале октября страны Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

Ранее немецкие автоконцерны назвали «фатальным» решение ввести пошлины на авто из КНР.