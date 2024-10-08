Стало известно, как на юге Москвы Toyota с людьми внутри рухнула в реку

На юге Москвы автомобиль Toyota наехал на ограждение и упал в реку. Об этом сообщает столичное отделение ГИБДД в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на набережной Марка Шагала водитель автомобиля Toyota совершила наезд на ограждение, с последующим падением транспортного средства в реку. В результате дорожной аварии никто не пострадал», — говорится в публикации.

Тем временем Life со ссылкой на SHOT отмечает, что пассажиры упавшего авто успели выбраться и скрылись в неизвестном направлении.

До этого сообщалось, что в результате ДТП на юге столицы возле БЦ «Ривер Плаза» произошел разлив топлива.

В начале октября в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее мэра российского города поймали на парковке на местах для инвалидов.