Известный рэпер A.V.G попал в ДТП и разбил свой Mercedes AMG GT

Рэпер A.V.G стал участником дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Накануне в двенадцатом часу ночи на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT. В последнем был 24-летний музыкант Валико Алексанян (настоящее имя). От удара у Mercedes сработали подушки безопасности. Сразу после столкновения с машины A.V.G исчезли номера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Mercedes AMG GT 2015 года выпуска принадлежит старшему брату Валико Давиду.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее сообщалось, что в Москве два автомобиля выбросило на тротуар после ДТП.