«АвтоВАЗ» начал красить Lada Granta в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Granta в новый синий цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«7 октября с линии номер пять ВАЗа начали сходить автомобили Granta, окрашенные металлизированной ярко синей эмалью «Капитан», — говорится в сообщении паблика.

До этого стало известно, что по итогам сентября в России продано 41,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года (и на 8,6% выше, чем в августе текущего года). Всего за 9 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 335 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В сентябре было продано 17,8 тыс. автомобилей Lada Granta, 12 тыс. Lada Vesta, 2,5 тыс. автомобилей Lada Largus. Кроме того, по 4,3 тыс. было продано внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

Ранее сообщалось, что среди моделей «АвтоВАЗа» россияне зачастую оставляют в залог Lada Priora.