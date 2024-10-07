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АвтоВАЗ стал выпускать новые Lada Niva Sport с увеличенной мощностью

Motor: АвтоВАЗ начал выпуск серийных Lada Niva Sport с увеличенной мощностью

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Телеграм-канал Sopun Lab.

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» начал выпускать серийные Lada Niva Sport. Об этом сообщает портал Motor.ru.

Новинку заметили на дорогах общего пользования. По данным портала, речь идет о серийном автомобиле с номером м657тр763, который уже зарегистрировали в ГИБДД. Его оснастили мотором на 144 л.с. При этом ожидалось, что мощность новинки составит 120 л.с.

Предполагается, что Niva Sport получит двигатель 1.8 Evo. По словам инсайдеров, процесс к производству модели продолжается.

До этого стало известно, что серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен был оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Aura, которой не нужен бензин.

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