На видео попала погоня украинского дрона за Lada Niva с морпехами внутри

Очевидцы засняли на камеру погоню дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Lada Niva, в которой находились российские морпехи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Экшн-кадры из Глушковского района Курской области, где украинский дрон пытался догнать Niva с нашими морпехами из 155-й бригады», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как автомобиль пытается уйти от догоняющего дрона. На повороте Lada Niva удается оторваться, а устройство взрывается рядом с машиной.

До этого в Минобороны сообщили, что морпехи группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ, а также наемников в приграничном районе Курской области. В результате украинские подразделения были уничтожены, а выжившие солдаты сдались в плен. При этом российские войска захватили трофейное оружие, флаги ВСУ и личные вещи солдат.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ за сутки в Курской области.