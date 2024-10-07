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«Ужас»: участник ДТП с самосвалом — об обстановке на месте смертельной аварии

Участник ДТП с самосвалом заявил, что на месте массовой аварии еще работают спасатели

На месте массового ДТП с самосвалом в Подмосковье до сих пор работают следователи и спасатели, расcказал «Газете.Ru» участник аварии Николай. Его синий Renault Logan чудом уцелел.

«Нет, мы с супругой не пострадали. Нас поцарапали и все. Да, [родились в рубашке], здесь трупы лежат до сих пор. Ужас! [Что с водителем самосвала], я не знаю. Тут впереди такое было, все тут непонятно. Следователи ходят, служба спасения. Мы тут, пока не отпустили», — сказал водитель Renault.

Массовая авария произошла 7 октября в районе Серпухова на мосту через Оку. Самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые автомобили вынесло на другие полосы. Позже он столкнулся с несколькими грузовиками.

Всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось. Причина аварии пока неизвестна.

По данным Telegram-канала Shot, виновником ДТП оказался 45-летний житель Краснодарского края. На его грузовике — 22 штрафа, в основном за превышение скорости, три из них не оплачены.

Telegram-канал Mash сообщает, что водителя зовут Владимир Т. Самосвал вез гравий.

Ранее полиция Подмосковья показала новые кадры с места массового ДТП с самосвалом.

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