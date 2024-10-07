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Россиянам назвали четыре причины, из-за которых глохнет мотор автомобиля

«Авилон» назвал четыре причины внезапной остановки двигателя автомобиля

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Автомобиль может внезапно заглохнуть из-за проблем с топливной системой, зажиганием, системой управления и охлаждением. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

«Если говорить про топливную систему, то двигатель может глохнуть из-за засоренного или поврежденного фильтра, в результате чего ограничивается прокачка бензина. Силовой агрегат может также перестать работать из-за проблем в системе зажигания. Обычно это происходит из-за неисправных свечей, треснувшего модуля зажигания или вышедших из строя катушек», — сказал Боярский.

По словам эксперта, в системе управления автомобилем проблемы с силовым агрегатом могут вызвать неисправные датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, которые выдают некорректные показания. Сбои в блоке управления двигателем также приводят к некорректной работе мотора.

Если двигатель перегревается, например, из-за неисправности термостата или утечки антифриза, он также может заглохнуть, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, к чему может привести заправка авто с заведенным двигателем.

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