Россиянам рассказали о недопустимых вмешательствах в автомобиль

Вмешательство в автомобиль может ухудшить его эксплуатацию. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Так, эксперт не советует пытаться заменить штатные источники света на альтернативные, так как это нарушение законодательства. Можно лишь поменять галогеновые фары на ксеноновые, но только там, где это предусмотрено. Если есть желание установить светодиоды, их следует использовать в салоне, например, для освещения багажника.

Некоторые водители меняют аккумулятор (АКБ) на батарею меньшей емкости. Якобы маленькая АКБ будет быстрее заряжаться. Специалист отметил, что это заблуждение. Если вы потратили один ампер-час, то только его и надо восстановить. А вот менять на аккумулятор большей емкости вполне можно.

До этого Колодочкин заявил, что при выборе автомобильной аккумуляторной батареи покупать надо самую тяжелую.

«Никогда не берите батареи с привлекательными ценниками. Это говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих брендовые, но при этом почти «пустые» внутри. Грубо говоря, в такие АКБ недокладывают свинца. Выявить подобные батареи легко методом взвешивания: проверьте массу нескольких АКБ и покупайте самую тяжелую» — сказал эксперт.

По словам эксперта, покупая аккумулятор надо посмотреть страну-изготовителя. Некоторые импортные батареи сейчас поступают в Россию без этикеток, и продавцы наклеивают свои в зависимости от спроса.

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