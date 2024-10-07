Стала известна личность водителя фуры, устроившего ДТП с 12 авто в Подмосковье

Виновником ДТП в Подмосковье, в котором задело 12 машин, оказался 45-летний житель Краснодарского края. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Фурой Howo T5G управлял 45-летний житель Краснодарского края. На его грузовике — 22 штрафа, в основном за превышение скорости, три из них не оплачены», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, водителя зовут Владимир Т. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Самосвал вез гравий.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

Всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Появилось новое видео с места жесткого ДТП с самосвалом в Подмосковье.