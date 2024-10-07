Водитель мусоровоза облила фекалиями мешавший проезду автомобиль

Водитель мусоровоза облила фекалиями автомобиль уфимца за то, что он не уступил ей дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash. Инцидент произошел в районе Сипайлово.

«Женщина разозлилась, когда подъехавший сзади KIA не пропустил большегруз. Об этом рассказал водитель иномарки Константин. Дама вылила на его авто ведро нечистот и уехала», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что начальник вспыльчивой женщины пообещал пострадавшему оплатить мойку.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее крупная автомобильная авария произошла на юге Москвы.