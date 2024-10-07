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Названы категории водителей, которые чаще других попадают в ДТП

«Авто Mail»: чаще всего в ДТП попадают водители в возрасте 20 лет

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Friends Stock/Shutterstock/FOTODOM

В России выявили связь между стажем водителя, возрастом и пробегом автомобиля. Об этом пишет портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на аналитиков bip.ru, которые провели исследование показателей аварийности 500 тыс. российских водителей во втором квартале 2024 года.

Его результаты показали, что чаще всего автомобилисты попадают в ДТП в первые пять лет вождения (8,97%). Как правило, это молодые люди. Так, к 20 годам доля высокоаварийных водителей самая большая (10,7%). При этом к 31 году она понижается до 3,5%. С этого возраста доля безаварийных автомобилистов начинает расти.

Также выяснилось, что чем больше возраст машины, тем выше аварийность. Реже всего в ДТП попадают владельцы авто возрастом от 1 года до 10 лет. Аналитики добавили, что аварийность также зависит от мощности авто. Чаще всего в ДТП попадают начинающие водители на маломощных авто с отдачей 50−75 л.с. Безаварийные водители в основном же ездят на более мощных машинах.

До этого были названы лучшие автомобили для начинающих водителей. При выборе машины им посоветовали обратить внимание на модели B-класса, а также кроссоверы. Что касается автомобилей B-класса, это могут быть Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta. При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris.

Автоэксперты считают, что лучше не экономить на покупке первого автомобиля. Следует выделить максимально возможный бюджет, чтобы потом не потратить еще больше на ремонт купленной машины.

Ранее выяснилось, что каждый пятый автомобилист держится подальше от старых машин.

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