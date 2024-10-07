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Автоюрист объяснил, к чему приведет проверка наличия ОСАГО дорожными камерами

Автоюрист Славнов: проверка ОСАГО видеокамерами заставит водителей задуматься

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Введение в России проверки наличия у водителей ОСАГО с помощью дорожных камер видеонаблюдения пойдет на пользу, так как ежедневные штрафы побудят автовладельцев приобрести полис. Об этом в беседе с 360.ru заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Проверка видеокамерами приведет к тому, что рано или поздно все водители будут иметь полисы ОСАГО. Это большой плюс, так как если такой водитель станет виновником аварии, то пострадавший сможет оперативно начать ремонт за счет страховой, подчеркнул автоюрист.

«Если будут приходить штрафы ежедневно за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается: ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», — пояснил юрист.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер в форме 12-месячного эксперимента. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Ранее россиян предупредили о подорожании полиса ОСАГО на треть.

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