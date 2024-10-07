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Автомобили российского бренда Xcite начали продаваться на Wildberries

На Wildberries начали продаваться российские автомобили Xcite X-Cross 7

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XCITE

Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию «Транспортные средства» и пополняет ассортимент автомобилей», — сказано в сообщении.

В частности, с октября 2024 года пользователи Wildberries могут купить российский кроссовер Xcite X-Cross 7.

1 октября аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «Автозавод Санкт-Петербург» сообщало, что в сентябре 2024 года было продано 1088 автомобилей XCite X-Cross 7, что на 8,3% больше, чем в августе.

XCite X-Cross 7 вышел на российский рынок 27 мая. С начала продаж реализовано более 3,4 тыс. этих автомобилей.

До этого Росстандарт анонсировал две отзывные кампании в отношении XCite X-Cross 7. Одна из них затронет 708 машин, она объявлена в связи с возможными повреждениями проводов, ведущих к датчикам скорости в передних колесах. Эти датчики участвуют в работе ABS и системы стабилизации. Другая, на 1150 машин, касается некорректного подключения или отсутствия микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» перезапустит производство Renault Logan и Sandero.

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