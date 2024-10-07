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Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине

Юрист Лебедева: поправки в ПДД не означают штрафы за навигатор в машине

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минтранс предложил запретить использование устройств, отвлекающих внимание водителей за рулем. Адвокат Екатерина Лебедева. усомнилась, что новые правила распространятся на навигаторы в телефоне, сообщает РБК.

«За использование в машине навигационных систем наказывать никто не будет», — считает юрист.

Она обратила внимание, применение смартфонов должно соответствовать обязательным условиям.

Адвокат Аминат Гетажеева также подтвердила, что все изменения ПДД, которые собирается внести Минтранс, носят «косметический» характер. по ее мнению, никаких тотальных штрафов за навигатор или другое техническое устройство в машине не будет.

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