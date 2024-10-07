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Названы десять самых надежных китайских автомобилей с пробегом в России

«Автодом» назвал десять самых надежных китайских автомобилей с пробегом

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Depositphotos

В России на вторичном рынке продается целый ряд надежных китайских автомобилей с пробегом. Об этом «Газете.Ru» рассказали автодилеры «Автодом».

«Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с его остаточной стоимостью, то есть с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования. Так, Omoda С5 сохранит до 89% от первоначальной цены. К надежным авто следует отнести и Changan Uni-K — через трехлетний эксплуатационный срок она сохранит до 87% от своего изначального ценника», — сообщили в пресс-службе компании.

К надежным китайским моделям с пробегом в «Автодоме» также отнесли Changan Uni-V (до 82% от первоначальной стоимости), GAC GS8 и Kaiyi e5 с показателями 84% и 90% соответственно. Помимо них, в рейтинг самых надежных подержанных авто из КНР попали Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.

«При выборе китайского автомобиля с пробегом нужно учитывать уровень популярности бренда на российском рынке, наличие развитой сети сервисных центров, стоимость запчастей и год выпуска авто», — уточнили в «Автодоме».

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