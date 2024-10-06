Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport

Мощность внедорожника Lada Niva Sport отличается от ранее заявленной в большую сторону. Об этом сообщает motor.ru.

«АвтоВАЗ» начал выпускать серийные Niva Sport. Трехдверку запечатлели на дорогах общего пользования. Из собственных источников стало известно, что речь впервые идет о серийном автомобиле, который зарегистрирован в ГИБДД, как Niva Sport с мощностью 144 лошадиные силы», — говорится в сообщении портала.

До этого стало известно, что серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен был оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее сообщалось, что Lada Niva начнут оснащать новым мотором 1,8 литра в 2025 году.