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Россиянам рассказали новые подробности о Lada Niva Sport

Motor: внедорожник Lada Niva Sport получил более мощный двигатель

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Avtograd news/VK

Мощность внедорожника Lada Niva Sport отличается от ранее заявленной в большую сторону. Об этом сообщает motor.ru.

«АвтоВАЗ» начал выпускать серийные Niva Sport. Трехдверку запечатлели на дорогах общего пользования. Из собственных источников стало известно, что речь впервые идет о серийном автомобиле, который зарегистрирован в ГИБДД, как Niva Sport с мощностью 144 лошадиные силы», — говорится в сообщении портала.

До этого стало известно, что серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен был оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее сообщалось, что Lada Niva начнут оснащать новым мотором 1,8 литра в 2025 году.

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