Электромобиль «Атом» появится на зарубежных рынках

Вопросы экспорта электромобиля «Атом» за рубеж прорабатываются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолия Кияшко.

«Прорабатываем, получаем некую аналитику с рынков, устраиваем регулярные встречи с представителями бизнеса, производителями автомобилей на зарубежных рынках и ищем синергию», — сказал Кияшко.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого стало известно, что отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выпуск российского автомобиля «Атом» начнется в 2025 году.