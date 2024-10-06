Слепой водитель врезался в автомобиль бойца ММА в Дагестане

В Дагестане слепой парень попросил друзей разрешить порулить машиной и врезался в автомобиль бойца ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В середине лета четверо друзей решили покататься по Махачкале на «Ладе Калине». Их слепой друг Джамал попросил дать ему порулить. В этот момент за ними на «Тойоте Камри» ехал боец ММА Руслан Абдулаев. Он сначала подумал, что в машине пьяные. Руслан решил обогнать «Ладу» и поскорее уехать. Однако автомобиль и въехал в машину Руслана», — говорится в сообщении.

Пока Руслан выходил из машины, он заметил, что водитель и пассажир поменялись местами.

Отмечается, что виновник ДТП пояснил, что он не видит с 10 лет. Позже выяснилось, что машина принадлежит Джамалу.

До этого стало известно, что в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее в Санкт-Петербурге две машины за два дня упали в воды Невы.