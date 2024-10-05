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В Дагестане фура смяла машину полиции, пострадали инспекторы ДПС

МВД: в Дагестане фура опрокинулась на машину ДПС, пострадали полицейские

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Телеграм-канал «МВД по Республике Дагестан»

В Дагестане фура Volvo, перевозящая древесину, опрокинулась в кювет и смяла служебный автомобиль сотрудников ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.

Дорожная авария случилась ночью 4 октября на трассе АстраханьМахачкала на въезде в село Калиновка Тарумовского района. 37-летний водитель фуры не справился с управлением, и она съехала на обочину, где опрокинулась на полицейский автомобиль Škoda Octavia. Проблесковые маячки были включены, подчеркнули в ведомстве.

Затем фура сбила инспектора ДПС, который стоял у патрульного автомобиля, и 36-летнего водителя «КАМАЗа» — на мужчину составляли протокол.

В результате ДТП получили травмы оба инспектора ДПС, водители фуры и «КАМАЗа». Их госпитализировали.

По факту инцидента проводится проверка, добавили в ведомстве.

В мае три сотрудника полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем в Чувашии. Они пытались остановить нарушителя сигналом жезла, но водитель продолжил ехать по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль, а также в находившегося рядом полицейского.

Ранее в Карелии блогер стал фигурантом трех дел после съемок сотрудников ГАИ.

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