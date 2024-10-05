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Россиянам рассказали, как выбрать подержанный Kia Ceed

Автоэксперт Зиновьев перечислил пять недостатков Kia Ceed второго поколения

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KIA

Неисправности у Kia Ceed второго поколения в основном обусловлены небрежной эксплуатацией, среди часто встречающихся — задиры в цилиндрах двигателя из-за разрушения нейтрализатора. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Мотор 1.4 сочетается только с механикой, 1.6 – с МКП или гидроавтоматом A6GF1. У механики часто текут сальники. Ресурс всех агрегатов свыше 250 тысяч км. Подвеска нежная и неважно переносит скверные дороги. Часто перегорают лампочки, быстро изнашиваются сиденья», — рассказал Зиновьев.

По его словам, подержанный Ceed второго поколения остается достойным автомобилем даже после 100 тыс. км пробега, а его ремонт сравнительно недорог. Кроме того, этот автомобиль хорошо оснащен, а его кузов хорошо сопротивляется коррозии, резюмировал эксперт.

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