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В России за год подешевели подержанные автомобили

В России за год снизилась средняя цена подержанной машины

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Максим Блинов/РИА Новости

Средняя цена подержанного автомобиля в августе 2024 года составила 1,48 млн рублей, что на 3,4% ниже, чем в аналогичном месяце 2023-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По сравнению с августом она снизилась на 0,7% или на 11 тыс. рублей. При этом впервые за очень долгое время этот показатель уменьшился и в годовом сравнении: по отношению к августу 2023-го падение составило 3,4% или 52 тыс. рублей», — подсчитали в «Автостате».

Последовательное снижение средней цены подержанного автомобиля в России эксперты аналитического агентства объясняют переменами в структуре рынка: предложение подержанных машин сместилось в сторону автомобилей массовых брендов.

До этого стал известен полный перечень комплектаций Toyota Camry нового поколения, вышедшей на рынок Казахстана.

Ранее стало известно, что американцы бросились скупать самый небезопасный автомобиль в стране на фоне скорого прекращения его производства.

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