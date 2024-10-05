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Две машины за два дня упали в воды Невы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге два автомобиля за два дня упали в Неву

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МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге два легковых автомобиля за два дня оказались в водах реки Невы. Об этом пишет Readovka.

Один из автомобилей скатился в Неву накануне на Васильевском острове. Российскую Lada достали из реки водолазы МЧС. С четырехметровой глубины машину подняли с помощью автокрана.

Еще один автомобиль, BMW 7 серии, уплыл на 10 м от берега. В обоих случаях в салоне автомобилей никого не было, люди не пострадали.

Для извлечения из Невы BMW пришлось применить буксирный трос, автомобиль успешно вытащили на берег.

До этого на видео попал момент попытки ограбления большегрузной фуры на ходу в Нижегородской области.

Ранее в Забайкалье водитель спасся из загоревшегося внедорожника после ДТП.

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