В Госдуме собираются дать послабления самозанятым таксистам

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский работает над законопроектом, который введет послабления для самозанятых таксистов — в их числе освобождение от технических и медицинских осмотров. Об этом сообщает РБК.
Если проект закона одобрят, то самозанятые таксисты смогут оформлять путевой лист по своему усмотрению, а страховку без указания на то, что автомобиль используется для коммерческих перевозок пассажиров. Также автомобиль не надо будет перекрашивать.
Кроме того, документ предусматривает новшества в системе штрафов для таких таксистов — вместо фиксированных сумм введут минимальные и максимальные пределы.
Также Лисовский обратил внимание на то, что для большинства самозанятых таксистов стоимость необходимых в настоящее время медосмотров превышает дневную выручку.
Законопроект согласован с «Единой Россией», отмечает издание. Документ внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
До этого сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки, которые введут запрет на увеличение цен на такси во время чрезвычайной ситуации и природных катаклизмов.
Ранее россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил.