В Госдуме собираются дать послабления самозанятым таксистам

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский работает над законопроектом, который введет послабления для самозанятых таксистов — в их числе освобождение от технических и медицинских осмотров. Об этом сообщает РБК.

Если проект закона одобрят, то самозанятые таксисты смогут оформлять путевой лист по своему усмотрению, а страховку без указания на то, что автомобиль используется для коммерческих перевозок пассажиров. Также автомобиль не надо будет перекрашивать.

Кроме того, документ предусматривает новшества в системе штрафов для таких таксистов — вместо фиксированных сумм введут минимальные и максимальные пределы.

Также Лисовский обратил внимание на то, что для большинства самозанятых таксистов стоимость необходимых в настоящее время медосмотров превышает дневную выручку.

Законопроект согласован с «Единой Россией», отмечает издание. Документ внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки, которые введут запрет на увеличение цен на такси во время чрезвычайной ситуации и природных катаклизмов.

Ранее россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил.