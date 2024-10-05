Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме собираются дать послабления самозанятым таксистам

РБК: в Госдуме хотят освободить самозанятых таксистов от техосмотров

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский работает над законопроектом, который введет послабления для самозанятых таксистов — в их числе освобождение от технических и медицинских осмотров. Об этом сообщает РБК.

Если проект закона одобрят, то самозанятые таксисты смогут оформлять путевой лист по своему усмотрению, а страховку без указания на то, что автомобиль используется для коммерческих перевозок пассажиров. Также автомобиль не надо будет перекрашивать.

Кроме того, документ предусматривает новшества в системе штрафов для таких таксистов — вместо фиксированных сумм введут минимальные и максимальные пределы.

Также Лисовский обратил внимание на то, что для большинства самозанятых таксистов стоимость необходимых в настоящее время медосмотров превышает дневную выручку.

Законопроект согласован с «Единой Россией», отмечает издание. Документ внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки, которые введут запрет на увеличение цен на такси во время чрезвычайной ситуации и природных катаклизмов.

Ранее россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами