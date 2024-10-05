Женщина без штанов разгромила авто в Москве и попала на видео

В Щербинке (Новая Москва) женщина со спущенными штанами повредила припаркованный автомобиль, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?» и публикует видеозапись инцидента.

На видео видно, что длинноволосая женщина в темной одежде и со спущенными штанами царапает стекло припаркованного на дворовой территории автомобиля. У машины также отогнуты и оторваны стеклоочистители. Держась за правую дверь автомобиля, она подтянула штаны, а затем отошла от машины.

О причинах ее поведения и сумме нанесенного ущерба не сообщается.

До этого в Забайкальском крае водитель внедорожника Mitsubishi Pajero спасся из загоревшегося после ДТП внедорожника, несмотря на полученные травмы. Машина в результате выгорела полностью, ее остатки потушили прибывшие на место пожарные.

Ранее после ДТП у аэропорта Внуково загорелся автомобиль.