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Женщина без штанов разгромила авто в Москве и попала на видео

В Москве женщина без штанов разгромила автомобиль и попала на видео

В Щербинке (Новая Москва) женщина со спущенными штанами повредила припаркованный автомобиль, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?» и публикует видеозапись инцидента.

На видео видно, что длинноволосая женщина в темной одежде и со спущенными штанами царапает стекло припаркованного на дворовой территории автомобиля. У машины также отогнуты и оторваны стеклоочистители. Держась за правую дверь автомобиля, она подтянула штаны, а затем отошла от машины.

О причинах ее поведения и сумме нанесенного ущерба не сообщается.

До этого в Забайкальском крае водитель внедорожника Mitsubishi Pajero спасся из загоревшегося после ДТП внедорожника, несмотря на полученные травмы. Машина в результате выгорела полностью, ее остатки потушили прибывшие на место пожарные.

Ранее после ДТП у аэропорта Внуково загорелся автомобиль.

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