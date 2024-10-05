Названы все комплектации и цены новой Toyota Camry в Казахстане

На рынок Казахстана официально выведена Toyota Camry нового поколения V80. Автомобиль в соседней стране предлагается по цене от 18,8 млн тенге до 23,8 млн тенге (3,7-4,7 млн рублей).

В базовой версии седан оснащен бензиновым мотором 2.5 мощностью 204 л.с. и автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. В числе опций — тканевая отделка салона, кресла с подогревом, цифровая панель приборов и 17-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, колесные диски посадочным диаметром 17 дюймов, а также адаптивный круиз-контроль.

В двух старших комплектациях за 21,8 и 23,8 млн тенге (4,3-4,7 млн рублей) автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с таким же бензиновым мотором 2.5 (мощностью 186 л.с.), вариатором и электромотором. Ее суммарная мощность составляет 230 л.с.

Camry в максимальной комплектации — с кожаной отделкой салона, вентиляцией передних кресел, камерами кругового обзора.

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