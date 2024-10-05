Автомобиль загорелся после ДТП у аэропорта Внуково

Движение около аэропорта Внуково восстановили после ДТП. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на 32-м км Киевского шоссе при движении в сторону Московской области около 20:30 столкнулись два автомобиля. После этого проезд транспорта в районе места ДТП был затруднен.

Агентство «Москва» уточнило, что речь идет о столкновении Nissan и Mercedes, в результате которого первый автомобиль загорелся. После произошедшего были госпитализированы двое пострадавших, одна полоса в сторону области и две полосы в сторону столицы были перекрыты.

В середине сентября на Московском шоссе в Санкт-Петербурге перевернулась фура. Из-за аварии в районе места происшествия образовалась двухкилометровая пробка, а общественный транспорт следовал по маршрутам с задержками.

Ранее маршрутка с 16 пассажирами перевернулась на трассе «Колыма».