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«Яндекс Такси» завысил цены в 2 раза из-за дождя в Москве

В Москве такси подорожало в 1,5-2 раза на фоне дождя

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Shutterstock

На фоне дождливой погоды в пятницу цены на проезд в такси выросли в Москве в 1,5-2 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

В пресс-службе »Яндекс Такси» пояснили, что повышающий коэффициент — временная вынужденная мера, позволяющая привлечь к работе на линии больше водителей.

«Скорость движения машин ниже обычного, значит поездка займет больше времени. При этом, желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше», — сообщили агентству в пресс-службе.

Там отметили, что многие в такую погоду решают остаться дома, а также добавили, что из-за дождя автомобилям сложнее передвигаться в час пик по улицам города.

В приложении «Ситимобил» также отмечен повышенный спрос на такси, цены повышены для привлечения водителей и обеспечения быстрой подачи машины, пишет ТАСС.

Ранее в Москве из-за ДТП возникла пробка на восемь километров.

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