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Стало известно, автомобили каких марок подорожали в октябре

«Цена Авто»: в октябре в РФ подорожали машины Chery, Geely, Belgee и Jetour

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Depositphotos

В России четыре автобренда (Chery, Geely, Belgee и Jetour) подняли цены на свои авто. Об этом сообщают аналитики портала сообщаютhttps://cena-auto.ru.

К примеру, у Geely повысились в цене шесть моделей. Среди них: Atlas Pro, Okavango, Monjaro, Emgrand, Preface и Atlas. В зависимости от модели автомобили подорожали от 38 тыс. до 64 тыс. рублей.

Также кроссоверы белорусского бренда Belgee — X50 и X70 — повысились в цене на 38 тыс. рублей.

У компании Chery изменились цены на четыре модели (кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8). Они подорожали на 10-50 тыс. рублей (плюс 0,2 — 1,8%).

А вот у Jetour кроссовер T2 повысился в цене на 200-250 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что владельцу китайского кроссовера Geely Monjaro Luxury придется отдать 2,74 млн рублей за пять лет владения автомобилем.

В указанную сумму входит сумма расходов, которые связаны с его эксплуатацией и владением — например, оплаты ОСАГО и каско, покупки шин, топлива и т.д.

За год стоимость владения Geely Monjaro Luxury составит 547,8 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 45,7 тыс. рублей, а за один километр — 36,52 рублей.

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