В Москве из-за ДТП образовалась пробка на восемь километров

В столице на Ярославском шоссе образовалась пробка на восемь километров из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На мокрой дороге водитель Mitsubishi не справился с управлением и ушел в занос. Иномарка зацепила грузовик в правом ряду. Из-за аварии между Мытищами и Королевом на Ярославском шоссе собралась пробка на восемь километров, начиная с развязки МКАД», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП неизвестны, как и количество пострадавших.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает курьера после ДТП в Приморском районе города.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 4 октября у дома 55 по Шуваловскому проспекту. Курьер двигался по придомовой территории на электросамокате. Рядом ехала 13-летняя девочка, также на электросамокате. В какой-то момент мужчина столкнулся со школьницей. Курьер обругал ребенка, после чего уехал.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков: ей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали ребенку перелом голени.

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