В Москве самокатчицы сбили пенсионерку и решили откупиться 500 рублями

В столице две девушки на одном электросамокате сбили 86-летнюю пенсионерку на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

«После столкновения девушки остановились, извинились, сунули ей в руку 500 рублей и уехали. Пенсионерка в больнице с ушибами руки», — говорится в публикации.

Очевидцы сняли пострадавшую на камеру. На видео показано, что ее окружила толпа людей. У пенсионерки сильные ушибы.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее Госдума не поддержала законопроект о регистрации электросамокатов.