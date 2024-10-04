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Мигрант-нелегал запер школьниц в машине и отказался выпускать

В Хабаровске таксист-мигрант закрылся с двумя школьницами в автомобиле

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Shutterstock

В Хабаровске мигрант-нелегал запер в такси двух школьниц и отказался их выпускать. Об этом сообщает Amur Mash.

«Дилшод Рузибаев довез сестер 11 и 14 лет на учебу, но двери авто не открыл — заявил, что оплата не пришла. Дети в панике позвонили маме, та стала объяснять, что водитель не завершил поездку, поэтому деньги и не упали. В ответ тот начал оскорблять женщину и забрал у девочек телефоны, когда они попытались снять скандал на видео», — говорится в публикации.

В итоге девочек помогли спасти учителя. После того, как школьниц выпустили, таксист продолжал ехать за ними и выкрикивать оскорбления. Остановился он после того, как узнал, что на место инцидента едет полиция. Мужчину задержали, выяснилось, что мигрант незаконно находится в стране.

До этого в Приморье девушка записала на камеру домогательства неадекватного таксиста-мигранта. Как рассказала пострадавшая, 29 сентября ей было нужно добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал делать ей непристойные предложения и откровенно приставать.

Испуганная девушка просила мужчину разблокировать двери, а тот убеждал ее согласиться на интимную близость и демонстрировал свою эрекцию. В конце концов таксист, судя по кадрам, позволил клиентке открыть дверь, но стал удерживать ее за платье и требовать номер телефона.

Ранее сообщалось, что задержанный за домогательства таксист-нелегал пытался улететь из России.

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