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«АвтоВАЗ» покажет концепт минивэна в 2025 году

«АвтоВАЗ» представит в 2025 году минивэн в дополнение к Largus

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» рассматривает выход в новые сегменты рынка и планирует в 2025 году представить концепт минивэна. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

«У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее можем визуализировать в концепте. Этот автомобиль дополнит Largus. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт», — рассказал изданию Костромин.

По его словам, китайские автомобили, которые сейчас представлены в этом сегменте на российском рынке, стоят очень дорого. Также «АвтоВАЗ» смотрит в сторону сегмента пикапов, уточнил топ-менеджер. До этого он рассказал, что дизайн кроссовера на платформе Lada Vesta, выпуск которого готовится заводом, уже утвержден.

Также стало известно, что на «АвтоВАЗе» сварили первые кузова для Lada Niva Legend Sport.

Ранее новую Lada Niva Legend Sport сняли на фото во время испытаний в горах.

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