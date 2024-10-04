В России представили новый минивэн Lada

Нижегородский производитель «Промтех» представил Lada Largus Roof второго поколения. Об этом сообщает портал Quto.

Новинка 2024 года стоит 2,65 млн рублей. Автомобиль получил трансформируемые сиденья задних рядов (третий ряд при желании можно полностью снять). Внутри у минивэна установлен 106-сильный «атмосферник» и пятиступенчатая МКП.

По данным издания, Largus Roof пользуется популярностью у полиции, медиков и кинологических служб.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus, который будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей с учетом государственной субсидии.

Субсидия от государства в размере 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей предоставляется покупателям электромобилей отечественного производства только в рамках программы льготного автокредитования. Без учета этой скидки Lada e-Largus будет стоить 3,9 млн рублей.

О старте продаж завод объявит отдельно. Lada e-Largus будет выпускаться в виде пятиместного универсала, а также фургона. Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона составит 320 или 400 км.

Ранее стало известно, сколько автомобилей Lada купили россияне в сентябре.